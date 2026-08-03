Shirai Electronics Industrial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shirai Electronics Industrial äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,08 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 22,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,04 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at