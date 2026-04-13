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13.04.2026 06:31:29
Shirohato präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shirohato hat am 10.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,39 JPY. Im Vorjahresquartal waren 15,77 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,74 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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