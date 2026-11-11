Shiseido: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shiseido hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36,76 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -133,970 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 242,18 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 223,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at