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14.05.2026 06:31:29
Shiseido: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shiseido äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shiseido in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,48 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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