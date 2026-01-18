Shiseido Aktie
WKN: 854002 / ISIN: JP3351600006
|
19.01.2026 00:31:34
Shiseido faces tough turnaround after costly cosmetics stumbles
The company has embraced a turnaround plan that involves drastic cost-cutting and a refocus on its luxury brands
Nachrichten zu Shiseido Co. Ltd.
|
09.11.25
|Ausblick: Shiseido legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Shiseido informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Shiseido präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Shiseido stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Shiseido Co. Ltd.
