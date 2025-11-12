Shiseido informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shiseido hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,91 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,52 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shiseido einen Umsatz von 1,44 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at