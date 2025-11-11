|
Shiseido präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shiseido hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 133,97 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shiseido 1,85 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 223,99 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,22 Milliarden JPY in den Büchern standen.
