Shiseido: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shiseido hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,190 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,98 Prozent auf 1,79 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,680 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,84 Prozent auf 6,54 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 6,48 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at