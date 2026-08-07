Shiseido stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shiseido hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 53,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14,64 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shiseido in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 267,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 241,59 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at