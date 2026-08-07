Shiseido stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shiseido präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,68 Milliarden USD gegenüber 1,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at