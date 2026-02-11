11.02.2026 06:31:28

Shiseido verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shiseido veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 8,27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -28,960 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shiseido im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 276,18 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 267,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 101,830 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -27,060 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,08 Prozent auf 990,59 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 969,99 Milliarden JPY gelegen.

