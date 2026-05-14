Shiseido zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shiseido hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 20,95 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 231,96 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 228,24 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at