Shiseido zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shiseido hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shiseido -0,910 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1,52 Milliarden USD gegenüber 1,52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at