Shish Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shish Industries hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,44 Prozent auf 381,5 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 355,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,190 INR. Im Vorjahr waren 0,240 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Shish Industries mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at