Shiva Cement: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shiva Cement präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,77 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,110 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,13 Milliarden INR gegenüber 821,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at