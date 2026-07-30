Shiva Cement öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shiva Cement lud am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,72 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,030 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,51 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at