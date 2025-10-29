Shiva Cement präsentierte Quartalsergebnisse

Shiva Cement hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,11 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,140 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 821,1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shiva Cement 505,3 Millionen INR umgesetzt.

