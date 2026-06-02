Shiva Global Agro Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shiva Global Agro Industries hat sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,83 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,06 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shiva Global Agro Industries im vergangenen Quartal 688,0 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 26,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shiva Global Agro Industries 939,6 Millionen INR umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 INR gegenüber 3,29 INR im Vorjahr verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 3,53 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,75 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at