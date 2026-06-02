|
02.06.2026 06:31:29
Shiva Global Agro Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shiva Global Agro Industries hat sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 1,83 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,06 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Shiva Global Agro Industries im vergangenen Quartal 688,0 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 26,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shiva Global Agro Industries 939,6 Millionen INR umsetzen können.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 INR gegenüber 3,29 INR im Vorjahr verkündet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 3,53 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,75 Milliarden INR.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex legte ebenso zu. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden auch am zweiten Handelstag der Woche keine gemeinsame Richtung.