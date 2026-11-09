Shiva Global Agro Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shiva Global Agro Industries äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,68 INR gegenüber -1,990 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Shiva Global Agro Industries mit einem Umsatz von insgesamt 776,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 463,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 67,70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at