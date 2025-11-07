Shiva Mills veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shiva Mills lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,830 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Shiva Mills im vergangenen Quartal 304,4 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shiva Mills 480,7 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at