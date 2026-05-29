Shiva Mills zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shiva Mills hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,63 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shiva Mills -0,890 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Shiva Mills mit einem Umsatz von insgesamt 368,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 410,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 10,15 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,100 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Shiva Mills ein Ergebnis je Aktie von -4,410 INR vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1,69 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,39 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at