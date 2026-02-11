Shiva Suitings gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shiva Suitings hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,07 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shiva Suitings ein EPS von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at