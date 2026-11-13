Shiva Texyarn gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shiva Texyarn lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,68 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shiva Texyarn 871,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,05 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at