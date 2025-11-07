Shiva Texyarn präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shiva Texyarn hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,49 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shiva Texyarn 2,13 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1,05 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 951,9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at