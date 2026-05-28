Shiva Texyarn: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shiva Texyarn ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shiva Texyarn die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,76 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,51 Prozent auf 828,7 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 915,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,88 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 9,31 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,41 Milliarden INR, während im Vorjahr 3,23 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at