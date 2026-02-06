|
Shiva Texyarn zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shiva Texyarn hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Shiva Texyarn 764,2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 752,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
