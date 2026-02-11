Shivagrico Implements: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shivagrico Implements lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent auf 125,0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 120,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at