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01.06.2026 06:31:29
Shivagrico Implements: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Shivagrico Implements lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shivagrico Implements 0,460 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,72 Prozent zurück. Hier wurden 121,1 Millionen INR gegenüber 124,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,770 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,750 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Shivagrico Implements 475,60 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 431,03 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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