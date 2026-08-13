Shivagrico Implements: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shivagrico Implements präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shivagrico Implements in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,53 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 117,2 Millionen INR im Vergleich zu 117,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at