Shivalik Bimetal Controls: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shivalik Bimetal Controls hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,27 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,37 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,27 Milliarden INR in den Büchern standen.

