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21.05.2026 06:31:29
Shivalik Bimetal Controls legte Quartalsergebnis vor
Shivalik Bimetal Controls hat am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,54 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shivalik Bimetal Controls 3,66 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 1,63 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,32 Milliarden INR umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 16,64 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shivalik Bimetal Controls 13,34 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 5,71 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 12,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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