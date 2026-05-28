Shivalik Rasayan präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shivalik Rasayan hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 2,87 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shivalik Rasayan noch ein Gewinn pro Aktie von 2,62 INR in den Büchern gestanden.

Shivalik Rasayan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 694,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,71 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,68 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,12 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at