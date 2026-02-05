Shivam Autotech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shivam Autotech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Shivam Autotech hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,87 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,970 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 961,9 Millionen INR – eine Minderung von 14,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,13 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at