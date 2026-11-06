Shizuki Electric öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shizuki Electric lud am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Auf der Umsatzseite standen 8,06 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,16 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at