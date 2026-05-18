Shizuki Electric stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shizuki Electric hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,94 JPY gegenüber 20,73 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 7,38 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,64 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 78,83 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 47,30 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 28,00 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 27,35 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at