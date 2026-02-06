Shizuki Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shizuki Electric hat sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17,43 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,36 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 6,87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at