Shizuki Electric stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shizuki Electric hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,81 JPY, nach 10,48 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 7,36 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,09 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at