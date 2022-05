Shizuoka Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shizuoka Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 73,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 76,02 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 241,60 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 230,79 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 80,39 JPY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 177,36 Milliarden JPY geschätzt.

