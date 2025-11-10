Shizuoka Financial Group, informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shizuoka Financial Group, hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 44,11 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shizuoka Financial Group, noch ein Gewinn pro Aktie von 25,21 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,74 Milliarden JPY – ein Plus von 18,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shizuoka Financial Group, 76,05 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at