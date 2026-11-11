Shizuoka Financial Group,: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shizuoka Financial Group, hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 46,65 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shizuoka Financial Group, ein EPS von 44,11 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 122,35 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 89,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at