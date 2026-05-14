Shizuoka Financial Group, zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shizuoka Financial Group, äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 39,00 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shizuoka Financial Group, 40,69 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 106,86 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shizuoka Financial Group, 84,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 167,66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 136,37 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Shizuoka Financial Group, mit einem Umsatz von insgesamt 369,23 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 335,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at