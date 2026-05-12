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12.05.2026 06:31:29
SHIZUOKAGAS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
SHIZUOKAGAS hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 48,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 39,88 JPY je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 56,08 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53,79 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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