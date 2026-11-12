SHIZUOKAGAS legte Quartalsergebnis vor

SHIZUOKAGAS äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 5,54 JPY. Im letzten Jahr hatte SHIZUOKAGAS einen Gewinn von 33,12 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 51,56 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 47,59 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at