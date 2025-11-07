SHIZUOKAGAS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SHIZUOKAGAS lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 33,12 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -6,680 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 47,59 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SHIZUOKAGAS 47,49 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at