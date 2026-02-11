SHIZUOKAGAS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SHIZUOKAGAS hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 10,86 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHIZUOKAGAS 9,76 JPY je Aktie eingenommen.

SHIZUOKAGAS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 133,42 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 116,98 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SHIZUOKAGAS mit einem Umsatz von insgesamt 201,21 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -0,51 Prozent verringert.

