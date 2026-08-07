SHIZUOKAGAS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SHIZUOKAGAS gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 38,74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 49,56 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 49,28 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SHIZUOKAGAS einen Umsatz von 47,53 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at