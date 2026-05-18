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18.05.2026 06:31:29
SHO-BI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
SHO-BI präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,07 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SHO-BI 18,63 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,54 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5,42 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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