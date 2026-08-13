SHO-BI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SHO-BI hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 22,15 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 26,83 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,81 Prozent auf 5,89 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at