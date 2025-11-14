SHO-BI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SHO-BI hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 12,42 JPY gegenüber 7,42 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,06 Prozent auf 5,77 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 74,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 58,59 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 22,12 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte SHO-BI einen Umsatz von 20,92 Milliarden JPY eingefahren.

