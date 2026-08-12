12.08.2026 06:31:29

SHO-BOND informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SHO-BOND präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 18,18 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,52 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,80 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 22,45 Milliarden JPY.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 76,45 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 73,01 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

SHO-BOND hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 89,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 90,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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